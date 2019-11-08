雙11不只購物，借書也可以享優惠！近年最夯的「雙11」購物節即將開跑，新北市立圖書館也準備獨家限定的「閱讀狂歡」超值優惠活動，只要1次借5本書，便可享有雙11優惠，讓讀者可以借好借滿，而且不用擔心荷包大縮水。
新北市立圖書館專屬的雙11限時閱讀狂歡活動包括，9日至11日3天，只要到總館借5本書，便可獲得一張露易莎咖啡的89折抵用券，民眾可以享受一邊看書，一邊喝咖啡的悠閒。
位於菜市場樓上的土城分館，11月11日當天，借書不但加碼再送好書，還有雙11限定的蔬果4選一，讀者可以任選一樣圖書館特別準備的新鮮蔬果免費帶回家，閱讀好書樂又享健康。三峽分館則可免費兌換在地特色美食金牛角麵包，數量有限，送完為止。
值得一提，汐止分館也特別針對專屬於單身的「雙11光棍節」，將圖書館視野最佳的靠窗座位打造成「單人專屬閱讀座」，搭配「光棍宣言」主題書展，讓單身光棍節有好書陪伴不孤單，可以好好享受一個人的閱讀時光。
新北市立圖書館表示，雙11不只購物，鼓勵民眾多到圖書館借書閱讀，不僅可以節省荷包還可以讀好書，感受不一樣的閱讀輕旅行。
(中時 )
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