新北最強母雞侯友宜日前在市政會議一席「行政中立」說，引發熱議，影片破百萬點擊，今他到議會報告總預算後，主動到記者席再次向媒體強調，一生大部分時間擔任事務官，懂得選舉時「事務官配合中央及地方首長內心的痛苦」，自己現在是政務官，有政黨輔選角色，會在市政行程優先，有餘力情況下，會為立委輔選。

侯友宜說，自己當了30幾年的事務官、刑警，看過太多事務官配合中央或地方首長的無奈，才會讓他在市政會議有感而發。

侯友宜強調，他要求所有同仁，不要因為他跟誰合照，就改變做法，「我們所有事務官不需要做這些事情，好好拚市政」。

侯友宜也說，有的職位不適合發表不適當的言論，否則撕裂感情以後市政怎麼推動？他也呼籲參選人應該好好的談政見，與選民做報告，而非互相的攻擊。

侯友宜說，自己是政務官也是國民黨員，他會做到黨跟行政分際清楚的人，他會利用休假周末輔選，但絕對不會影響市政。

(中時 )