沈嶸為阿信、蔡依林抽到「聖杯公主」，直言兩人純粹逢場作戲。

五月天在上海舉辦巡迴演唱會，蔡依林受邀擔任嘉賓當場向阿信求婚說：「如果答應的話我今天就嫁給你」，台下觀眾尖叫聲不斷，引爆現場熱烈氣氛，閃瞎一票眾人，還有命理老師說兩人要好好把握。「神明代言人」沈嶸說：「哈哈這實在太可笑了，蔡依林與阿信『完全不來電』，兩人純粹是為了更大的商業利益引爆話題而炒作，八字連半撇都沒有，大家還看得這麼開心。」

蔡依林逼近40歲大關，感情依舊沒有著落，沈嶸說蔡依林對婚姻沒有渴望，短期內都不想結婚，也找不到可以匹配的對象，因為蔡依林已經位在高峰，且蔡依林非常會賺錢身價驚人，很難有男人可以配得上她。沈嶸說蔡依林高峰期已經過去了，而阿信往後還有更大的市場，所以蔡依林不得不用一些特殊話題來為自己製造緋聞話題炒熱氣氛，以證明自己的聲勢不墜，但是與阿信兩人是「完全不可能」。

蔡依林出道至今曾與周杰倫、彭于晏與錦榮三位男藝人傳出緋聞關係，到底蔡依林最鍾情誰？沈嶸說蔡依林與錦榮沒有辦法修成正果，錦榮雖然又高又帥，但是有太多個人主觀意識，加上兩人生活目標不同，對婚姻無共識，錦榮無論如何都配不上蔡依林，6年感情最終還是畫下句點。

沈嶸檢測四位男藝人在蔡依林心中的理想分數為何？彭于晏是100分，錦榮是30分，周杰倫是55分，阿信則是0分，所以彭于晏是最接近蔡依林心目中的完美男人，是蔡依林的菜，反觀最近被炒熱的緋聞對象阿信根本只有0分而已。沈嶸為蔡依林與阿信的感情抽塔羅牌，抽到的是「聖杯公主」，沈嶸直言：「兩人感情沒有交集，男的不愛女的，女的也不愛男的，純粹逢場作戲而已。」

(中時電子報)