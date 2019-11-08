福壽山農場著名松廬掌葉楓已轉紅，11月中將進入最佳觀賞期。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場11月份限定提供富士蘋果現採。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

秋天賞楓正是時候！福壽山農場著名的松廬掌葉楓已轉紅，11月中將進入最佳觀賞期；場長巫嘉昌表示，松廬翠綠楓葉不會一次變紅，而是先轉成紫色，然後變橙黃，最後呈現鮮紅色，非常有特色，遊客得趕緊把握機會上山，欣賞繽紛有層次的楓紅之美。

福壽山農場的松廬外圍有高大松樹與杉木，形成最佳保護圈，防止冷風吹佛及水份散失，而掌葉楓就高聳松杉林保護下生長，所以楓葉有相當長的變色觀賞期。

場長巫嘉昌指出，松廬掌葉楓變色十分特別，鮮嫩翠綠楓葉受到寒冷，先是轉成紫色，然後變橙黃色，最後呈現鮮紅色，這就是松廬掌葉楓的一大特色，從11月初到月底，都可以欣賞到美麗的楓紅之美，遊客得把握機會趕緊上山。

福壽山農場指出，農場不只有楓紅可賞，只在秋季開放的採蘋果活動，11月份限定提供富士蘋果現採，富士蘋果就是大家常說的蜜蘋果，香氣濃郁、清脆爽口且甜度又高，是最暢銷的品種，今年農場更特製限量採果提袋，讓來賓漂漂亮亮的把現採蘋果帶回家。

(中時 )