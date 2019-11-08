台灣「羽球一哥」周天成今天在福州羽球公開賽男單8強，遭遇世界排名22的大陸好手陸光祖，儘管對手來勢洶洶，小天兩局都在後段穩住局面，終場前連續救下兩記殺球，更令人拍案叫絕，鏖戰54分鐘後以21比17、21比18勝出，挺進男單4強。

周天成是去年福州公開賽亞軍，再1勝就能連兩年挺進男單決賽，他將遭遇印尼克里斯提（Jonatan CHRISTIE）vs.丹麥安東森（Anders ANTONSEN）的勝方。

周天成生涯第2次遭遇23歲的陸光祖，上次交手為今年的丹麥公開賽，也是小天勝出。首局兩人激烈纏鬥，周天成在關鍵時刻老神在在，於17平後連得4分，包括最後局點在網前僵持下斜切得分，21比17先聲奪人。

次局小天在2比3落後時連得8分，技術暫停取得11比6領先，未料陸光祖分力反撲，迎頭趕上追成16平。不過薑是老的辣，小天被多拍吊動都能從容掌握，來回26拍讓對手擊球過長出界，趁勢連拿3分拉開差距。在19比17領先時，小天更連續救下陸光祖的兩記猛力殺球，漂亮聽牌，最後在近身攻擊後追加再見殺球，拿下4強門票。

(中時電子報)