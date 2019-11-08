蔡英文親自端上熱呼呼的羊肉爐幫長輩補冬，與長輩開心補冬對抗「寒流」。(吳建輝攝)

蔡英文與社區共餐長輩一起用餐，除了感謝照服員辛苦的付出，也承諾未來會持續推動長照服務，讓老人安心養老，年輕人沒有後顧之憂。(吳建輝攝)

二林慈恩庇護農場的身心障礙朋友，也特別送上他們所種植的無花果給蔡總統，已表示感謝。(吳建輝攝)

去年1月1日衛福部力推長照2.0政策的17項服務中，將「家庭照顧者支持服務」納入其中，8日蔡英文總統下鄉，參訪6月加入據點的二林慈恩養護中心，視察長照2.0長期照護服務推動內容及關懷老年活動，並親自端送羊肉爐幫長輩補冬。

蔡英文總統在立法委員洪宗熠、彰化競選總部主委魏明谷等人陪同下，抵達慈恩養護中心，受到現場民眾熱烈歡迎，與長輩寒暄合照後，走向餐桌親自將熱呼呼的羊肉爐端送給在場的長輩，讓爺爺、奶奶直呼暖心，表示今天是立冬特別幫大家補補身體，一起對抗寒流。

蔡英文表示，明年的長照預算編列近400億，就是希望把老人照護的體系做得更完整，讓老人可以安心養老，年輕人也沒有後顧之憂，而長照產業提供很多工作機會，也要感謝辛苦的照服員，他們是長照服務裡面最重要的一員，所有的成功都靠他們。

蔡英文說，目前也提出新的長照2.0升級版計畫，因為有些老人家要24小時照護，需要住宿機構，未來除強化日照中心以外，希望將住宿機構整合在一起，讓整個長照的面向從，健康照顧 、關懷據點、日照中心到住宿等規模越來越大，重點是讓大家都負擔得起，台灣的長照服務加上健保，勢必讓台灣變成社會安全網最完整的國家。

(中時 )