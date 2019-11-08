前總統馬英九今晚出席出席韓國瑜台商後援會時火力全開大酸蔡英文，質疑蔡英文說的經濟最好根本是最會自我感覺良好。

馬英九出席大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會時表示，三年來蔡英文拒絕接受兩岸已經建立27年的九二共識，導致兩岸關係跌到谷底，陸客大減觀光業重創，蔡英文還說此時是經濟最好的時刻，但蔡英文炫耀的台商回流是因為陸美貿易戰，跟她無關，她的最好是最會自我感覺良好。

馬英九還說，蔡英文執政以來國際關係也受到嚴重衝擊，他自己任內中華民國八次參加世界衛生大會，蔡英文就任後無法繼續參與，使我們在國際寸步難行，而且三年內又丟了7個邦交國只剩15個，是中華民國開國108年以來邦交國最少的時刻，繼續這樣說不定通通丟光。

此外馬英九也質疑不久前香港男子陳同佳來台殺了女友，逃回香港被我們通緝，當他要投案時我們的政府竟然拒絕，說台灣和香港都有管轄權，蔡英文留學英美名校，27年前又接受陸委會委託草擬港澳人民關係條例，應該很了解香港採取屬地主義，無法對海外發生的案件有管轄權。過去一百年中國跟外國訂立不平等條約，最重要的部分就是喪失司法管轄權，蔡英文還說要維護主權就要選她，繼續選她主權將持續受害。

馬英九還批評蔡英文為了選舉利益拿國家機器恐嚇人民，國安五法修完還要修中共代理人法案，台商在大陸打拼需要跟大陸官員打交道，一個不小心就會被指控是中共代理人。台商為台灣爭取到許多機會，過去他總統任內八年每年和大陸順差七百多億美金。希望台商回來投票支持韓國瑜，只有韓國瑜當選才能撥亂返正，重振國家競爭力和尊嚴。

(中時 )