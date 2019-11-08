國民黨總統參選人韓國瑜下鄉傾聽之旅後，傳出買豪宅消息。文化大學新聞系主任胡幼偉說，這一波黑韓，目的不在於「黑」，而是想中斷韓傾聽之旅的熱潮。但傾聽之旅後，韓關鍵性的衝刺動作將會在12月排山倒海而來！勿高估蔡、低估韓。

胡幼偉今在臉書貼文，譏諷蔡陣營「黑韓」和「撒幣」招術 。他說，民進黨這兩天出手黑韓買豪宅，經韓國瑜澄清後，韓黑灰頭土臉。

其實，這一波黑韓，目的不在於「黑」，而是想中斷韓傾聽之旅的熱潮。老韓全台走透透，聲勢愈走愈旺，還邊走邊主導新聞話題，十分熱鬧，蔡英文事實上已被嚴重邊緣化而無計可施。

胡幼偉說，蔡不敢有樣學樣，因為怕走到哪裡，都場面冷清。只好豁出去大撒幣，想直接收買人心。撒幣到這種程度，你就知道，除了直接給錢，蔡英文已經沒有其他競選招數可用了。

胡幼偉指出，不要小看韓的傾聽之旅。自從李登輝時代開始，台灣基層百姓再也沒有機會跟總統級的人物面對面談話，要總統聽老百姓訴苦，更是不可能的事。所以，韓到各處跟民眾座談，其實已給基層極大震撼與感動，因為這是過去想都不敢想，也是從蔣經國之後，再沒有出現過的事情。但對像他這樣學傳播的人而言，人跟人之間若沒有傳播行為，哪可能建立親密感情？所以，韓跟選民面對面交談，應該是再自然不過的行為，只是因為政治高層太久沒有跟基層互動了，才讓韓的傾聽之旅，顯得特別讓人感動。

胡幼偉表示，韓的傾聽之旅，當然是主動出擊的攻勢作為。蔡英文因為沒有基層人緣，口才又不行，眼看著韓不斷進攻，不敢出來直球對決，只採守勢。其實這樣就完了！比賽嘛！只守不攻，能贏嗎？何況對手還是猛攻，只想防守，其實也是守不住的。

從這個角度來看，就可以明顯看出，所謂打韓買豪宅，頂多只是對對方的一種騷擾，而不是正面出擊。韓的傾聽之旅，等於是在各地擺擂台，邀基層百姓當圍觀者。蔡英文有本事的話，要站上擂台與韓對戰才是，但她不敢，頂多來陰的騷擾韓而已。各地百姓只看到韓，看不到蔡，更看不到蔡出來迎戰韓，蔡的聲勢當然就會愈來愈弱、韓則是愈來愈強。

胡幼偉也賣個關子，說更值得注意的是，11月過完，還有12月！蔡營除了黑韓和撒幣，還能做什麼？而韓這邊，完成傾聽之旅後，關鍵性的衝刺動作將會在12月排山倒海而來！細節不談，只提醒大家，不要高估了蔡英文，更不要低估了韓國瑜！

(中時 )