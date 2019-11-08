竹南君毅中學觀光科成立航空機艙模擬教室，來訓練學生如何成為空姐。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學觀光科成立航空機艙模擬教室，來訓練學生如何成為空姐。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學觀光科成立航空機艙模擬教室，來訓練學生如何成為空服員。〔君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真〕

竹南君毅中學設有觀光科，因著眼未來航空產業蓬勃發展，率先在校內設立「航空模組課程」，並設置航空專業機艙模擬教室，提供學生實際在機艙練習工作，8日上午，校方舉行模擬機艙啟用儀式，期望讓學生透過實境模擬，在未來競爭中取得先機。

近年國內出入境人數大幅成長，航空產業蓬勃發展，桃園機場積極規劃增建新航廈，君毅中學觀光科著眼於此，領先全國在竹苗區率先開設「航空模組課程」，引導學生從傳統的觀光客房服務，進階到機場航空服務，積極開拓觀光科學生視野與國際觀、在未來競爭中搶得先機。

為了讓學生提早接觸航空服務，校方斥資2百萬新建「航空專業機艙模擬教室」，讓學生透過實境模擬，練習機艙服務、口說英日語、美姿美儀及餐點服務等。此外，校方在學生畢業前積極輔導考取「航空票務訂位系統證照」，培養學生專業技能、態度及競爭力。

君毅觀光科建置的航空教室為單走道機艙，共有28張經濟艙座椅，校方特別感謝萬能科大提供座椅設備，由於萬能科大鄰近桃園機場，不管在航空設備或人力資源均相當完善，透過兩校交流合作，君毅觀光科部分畢業生已順利接軌該校並取得長榮航空飛行實習，未來透過兩校密切合作方案，除資源共享外，也讓君毅學生能有不同的學習體驗。

(中時 )