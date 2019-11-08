美聯邦檢察官起訴阿文圖拉科技公司

美國聯邦調查局7日突襲一家位於紐約長島的科技公司，並逮捕了該公司的高層管理人員與部份員工。這家多年來一直向美軍出售監控與安全設備的企業，被控用大陸生產的設備冒充美國製造，除涉嫌詐欺之外，還讓美國軍事基地出現安全性漏洞。

據《紐約時報》報導，這家名為阿文圖拉科技公司(Aventura Technologies)向美國政府與軍方出售的監控攝像機及其他安全設備實際上在大陸製造，但卻謊稱是美國貨，包裝上還貼著「美國製造」的標籤和星條旗標識。這些設備被用於多個政府機構、海軍航空母艦與潛艇部門，以及空軍基地的監控系統中。因為有一名軍人注意到該公司提供的隨身攝像頭的螢幕上顯示漢字而起疑，整個案情才得以曝光。

涉嫌以大陸製監控設備冒充美國製的阿文圖拉公司，有7名包括管理階層在內的工作人員被起訴並逮捕。（圖／路透）

美聯邦檢察官表示，這些中國製造的設備容易受到駭客入侵，也增加美國政府機構與軍方被中共間諜軟體滲透的可能性。

報導說，該公司7名現任和前任雇員被檢察官提起刑事訴訟並進行逮捕，他們被控在10餘年來向美國政府隱瞞產品原產地在中國大陸的事實。

這個案子加深了美國國安部門長期以來認為大陸電信設備可能有間諜活動的擔憂，美國司法部亦稱，自2012年以來，聯邦檢察官提起的經濟間諜案件中，80%以上都涉及中國大陸。今年起，美國政府已禁止企業使用任何可能引發國安風險的大陸製設備，尤其是有濃厚官方色彩的華為公司，更被列入禁止交易的黑名單。

這家阿文圖拉科技最大的客戶是政府機構，還包括陸軍、海軍和空軍，自2010年以來銷售額已超8800萬美元。本案檢察官目前不願評論是否有中國大陸官方有任何關聯，或是有任何間諜軟體入侵了該公司售出的大陸製設備。

(中時電子報)