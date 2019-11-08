「台南趣淘漫旅」祭出「瘋狂雙11」活動，折扣後2人住豪華景觀客房只要111元。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬傳真）

「台南趣淘漫旅」祭出「瘋狂雙11」活動，折扣後2人住豪華景觀客房只要111元。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬傳真）

「台南趣淘漫旅」祭出「瘋狂雙11」活動，折扣後2人住豪華景觀客房只要111元，還依人數贈送飯店自助式早餐及6項冒險活動設施。（台南趣淘漫旅提供／劉秀芬傳真）

雙11商機無限，凱撒飯店連鎖旗下「台南趣淘漫旅」也祭出「瘋狂雙11」活動，西元生日中有「1」的人就可以用超優惠的「1111元」入住雙人豪華景觀客房，搭秋冬旅遊補助優惠等於每房僅需111元，百元價格兩人入住豪華度假飯店。

台南趣淘漫旅搭時事推「瘋狂雙11」優惠專案搶攻市場，只要西元生日內有4個1，例如1991年10月21日出生）民眾，就可以用超優惠的1111元入住雙人豪華景觀客房，兩人同行只要1人符合資格即可。

此外，搭配觀光局秋冬旅遊補助，每房現折1000元，僅需付111元，還依人數贈送飯店自助式早餐及6項冒險活動設施(自由落體／翱翔漫旅／高空漫步／攀岩競技／光束任務／全館解謎)，兩人入住吃飽玩飽睡飽只要百元。

「瘋狂雙11」優惠專案即日起至11月11日期間限定限量發售，可預訂今年12月31日前周日至周五入住。

位於台南楠西區曾文水庫旁的「台南趣淘漫旅」，除了有曾文水庫美景可賞，還可搭乘環湖遊艇一覽水庫的遼闊，拜訪原始生態的可愛山豬島，或駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿。

飯店內還設有全台第一座連續確保系統高空繩索場（Continous Belay System），能一口氣體驗自由落體／翱翔漫旅／高空漫步／攀岩競技，加上熱門的戶外椰林泳池、密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的活動使台南趣淘漫旅成為打卡熱點並獲「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號，是近年國人度假、輕旅行的首選。

(中時 )