國民黨主席是否列入不分區名單？又要列在第幾名？成為近來藍營熱議話題。新黨主席郁慕明今天接受專訪表示，吳敦義要排第幾根本是次要問題，重點在國民黨要推出怎樣的政策、對立法院有何改革主張。

「吳敦義若能發揮戰力，掛不分區第一又如何？」郁慕明說，如果吳敦義有全盤的戰略，能夠帶領國民黨奪回多數，那就應該當仁不讓。反之，如果國民黨只忙著把不分區當「喬位子」的大醬缸，那不論吳敦義排第幾位，醬缸就是醬缸，國民黨還要繼續窩囊。

郁慕明指出，過去馬時代國民黨是多數，卻被少數民進黨幾席癱瘓議事，這叫立法院嗎？等到民進黨上台，行政、立法一把抓，蔡英文想修什麼法就修什麼法，國民黨30幾席好像只會開「記者會」，這叫在野黨嗎？

郁慕明強調，自己雖對吳敦義多所批評，但那是針對兩岸大局以及國家定位提出質疑，不過他身為政黨負責人，當然清楚維繫一個黨的不易，更別說國民黨的規模遠大於新黨。他還為吳敦義抱不平說，「現在非議吳主席排名的國民黨人，是否也一同幫吳主席調頭寸付開銷？大家一起分擔捍衛黨的責任，才會有資格再來說這些。」

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(中時 )