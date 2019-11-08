高志綱擔任一日店長。圖：統一提供

高志綱在左岸咖啡站台吸引不少球迷。圖：統一提供

響應旅展1111活動，『統一麵包』周六、周日推出福袋1元限量發售。圖：統一提供

喝左岸天天抽巴黎左岸來回機票。圖：統一提供

看好旅展人潮，統一集團串連旗下10大品牌首度進駐「itf台北國際旅展」，逾120坪的亮麗時尚展區中，『統一渡假村』針對旅展推出馬武督、谷關、鹿港、墾丁4據點住宿37折起的超值優惠，主打雙人房住宿優惠價3,688元。

買住宿券展場限定再加碼贈送一份雙人簡餐（售價770元）。夢想到法國巴黎浪漫旅遊的則不能錯過『左岸咖啡館』，旅展期間只要至攤位購買一杯左岸咖啡，就有機會抽到長榮航空巴黎來回機票，天天都有中獎機會。

統一渡假村現場購買住宿券商品，還可以1元加購價值150元的住宿期間創意DIY藝品一份（11／11之11：11起限量加購），讓您帶走當下美好的回憶。「統一集團烘焙生活美學館」處處都有驚喜。

統一10大品牌展出囊括旅遊休閒、咖啡、烘焙、飲品…等一應俱全，不僅特別提供現烤烘焙、7-11現萃茶飲、手沖精品咖啡、現做炸物….等美食飲品，佐以小提琴音樂現場演奏，從視覺、味覺到聽覺，讓民眾盡情感受烘焙咖啡饗宴，還有機會獲得巴黎左岸來回機票天天抽，以及統一渡假村住宿券等旅遊驚喜，期望消費者到「統一集團烘焙生活美學館」就能吃喝玩樂一次滿足，成為最暖心的旅展好去處。

統一企業集團發言人涂忠正表示，統一集團延續3月國際烘焙展備受好評的「統一集團烘焙生活美學館」之主題設計，首度進駐旅展，擴大增加為10個品牌參展：統一渡假村、左岸咖啡館、昂舒巴黎、統一麵粉、統清油脂、Cophi、CITY CAFE現萃茶與珍珠飲品、統一麵包、統一蛋糕屋、Semeur聖娜等。

現場特別出動現烤、現作等專業硬體機具與上百人團隊，在11月8日(五)至11月11日(一)四天展期中，每日都有精彩熱鬧的展演與試吃推廣活動，結合音樂元素，透過五感體驗帶給37萬逛展來客獨具品味的烘焙生活美學。

而為響應旅展1111活動，『統一麵包』推出福袋1元限量發售，11／09（六）、11／10（日）連續兩日11：11分起，在『統一麵包』攤位內購物滿百即可加購一個超值福袋，最大獎可以得到統一渡假村住宿券一張，每日限定100袋。現萃茶水果茶、黑糖珍珠撞奶也有每杯1元驚喜活動（11／11（一）之11：11起限量排隊，1人限定1款1杯，每款限量100杯）。

不僅如此，「統一集團烘焙生活美學館」更特別邀來統一獅球星高志綱、陳重羽、郭阜林擔任一日店長，透過傑尼獅型男、可愛OPEN小將與最熱情的統一獅隊Uni-Girls親自駐店，穿梭在10個品牌館中帶給顧客驚喜，親自獻上經典烘焙美食與國際級手沖精品咖啡。

旅展期間凡捕獲一日店長身影，或與館內任何空間及商品合照，上傳照片至個人Facebook或Instagram，並加入hashtag「＃統一集團烘焙生活美學館」，現場立刻贈送品牌好禮，有吃又有拿，活動精彩不可錯過。

(工商 )