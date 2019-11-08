智慧公共運輸服務論壇暨公車聯網記者會，8日在逢甲大學舉行，視障學生試用台中友善公車APP操作，表示介面簡單且直覺，透過預約功能，未來搭公車可以更方便。（黃國峰攝）

台中市交通局長葉昭甫（右）8日主持公共運輸服務論壇，出席的產、官、學各界代表，共同交流激盪火花，參與民眾也踴躍提建言。（盧金足攝）

台中市交通局邀請啟明學校、台中市視覺障礙福利協進會、交通部科技顧問室、逢甲大學、客運業者及車聯網業者等產、官、學各界代表研商智慧公共運輸服務未來發展，透過共同交流研商，期創造以人為本、民眾有感的智慧公共運輸服務。（盧金足攝）

推動智慧城市發展及營造視障者友善乘車環境，台中市跑第一！交通局開發台中友善公車APP，全國首創視障者預約公車上、下車站點乘車服務，8日在逢甲大學舉辦「智慧公共運輸服務論壇暨公車聯網記者會」，發表友善公車APP各項功能，視障者親自體驗操作APP，感受智慧運輸所帶來的便利性，提供以人為本，更有溫度的交通環境，打造台中公車的優質品牌。

交通局並邀請啟明學校、台中市視覺障礙福利協進會、交通部科技顧問室、逢甲大學、客運業者及車聯網業者等產、官、學各界代表，出席智慧公共運輸服務論壇研商智慧公共運輸服務未來發展，共同交流獻策激盪火花，參與民眾也踴躍提建言，稱讚市長盧秀燕、交通局改革交通有魄力，創造有感的智慧公共運輸服務。

交通局長葉昭甫指出，視障朋友因無法得知公車何時到達，常需要熱心民眾協助才能順利乘車。為營造視障者友善乘車環境，交通局向交通部爭取相關補助，推動「智慧公車聯網建置計畫」，成功開發全國首創「台中友善公車APP」，視障朋友或弱視民眾可利用該APP快速、便利預約上、下車之公車站位，無需擔心公車是否進站或過站不停，提供更加友善的乘車環境。

葉昭甫表示，「台中友善公車」APP不只是開發APP，還包括車上及路側設備，例如駕駛座加裝提示燈、候車亭加裝預約鍵盤，以及公車、候車亭的自動播音設備，工程相當浩大，感謝交通部科技顧問室提供補助支持，以及啟明學校師生及豐原客運、台中客運及中鹿客運從本計畫雛形一路到今日不斷提供試驗場域及使用上的建議。

交通局指出，「台中友善公車APP」將俟iOS與Android兩大作業系統審核通過後上線實施，今日活動會場亦設置體驗區，經過啟明學校的學生實際體驗，覺得「台中友善公車」APP操作介面簡單且直覺，透過預約功能，未來搭公車可以更方便。

葉昭甫表示，第1波試辦的路線有行經啟明學校、台中特殊教育學校、惠明盲校及多家醫療院所等視障朋友乘車熱點的27、74、92、107、123、212、213、215路等8條路線，特別在公車駕駛座旁加裝提示燈，在即將抵達預約上、下車站位時，會亮燈提醒駕駛員停靠服務。

此外，並在啟明學校、惠文國小等14處公車候車亭內裝設播音設備，提供已預約的路線預估到站語音資訊，部分更裝設預約鍵盤，提供民眾直接預約公車的服務。

葉昭甫對與會民眾發言踴躍，共同為台中市交通變更好把脈，強調交通局與廠商已將各方先進提供的寶貴意見納入後續精進的參考，並持續爭取預算擴充建置的路線規模，讓各族群都能享受到公車的便利。

(中時 )