台中轉運中心周邊有近百條公車及公路客運路線行經，但僅有300、309及310路等3條公車路線停靠於轉運中心內，交通局宣布，30日起新增12條公車路線進入該轉運中心，加上原有3條雙節公車路線，將有15條公車路線停靠轉運中心各月台，也規畫300、309及310路雙節公車整合停靠A月台，方便到台灣大道的民眾候車。

為讓民眾轉乘台鐵與公車更便利，交通局再規畫12條班次密集的公車路線調整進入台中轉運中心，30日起A月台將有往台灣大道的300、309及310路公車路線停靠、B月台停靠5條往崇德路的公車路線、C月台停靠4條往北屯路的公車路線及D月台為往一中商圈、逢甲商圈的3條公車路線停靠，充分發揮轉運中心功能。

由於，台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站及國光客運台中轉運站旁，位居台中市交通樞紐，但目前只有有300、309及310路等3條公車路線停靠於台中轉運中心內，民眾在公車與火車間轉乘，仍需步行前往分散在民族路口、成功路口及台灣大道等台中車站周邊公車站位候車，轉乘環境的友善程度確實要改善。

交通局為維護多條公車路線進入轉運中心的行車秩序，協調客運業者於調整首日加派人力在台中轉運中心內進行相關指揮，提供乘車詢問服務，各月台設置公車動態席位管理系統控管公車的車流，避免月台及站內車道出現壅塞等情形。

(中時 )