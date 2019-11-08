台中市建設局在新社花海開幕前，完成周邊約4公里道路燙平工程，提供遊客歡喜賞花的通行感。（盧金足攝）

台中國際花毯節11月9日至12月1日與新社花海、中台灣農業博覽會三合一開展，今年主題「愛與希望─小王子的星球之旅」，未演先轟動，將吸引全國民眾前來賞花，建設局趕在新社花海開幕前，完成周邊約4公里道路燙平工程，提供遊客舒適的路況。

建設局長陳大田表示，新社花海是新社區年度盛會，創造高人氣及龐大車流量，為台中增加能見度與經濟效益，今年重新與「台中國際花毯節」結合，加碼展出「中台灣農業博覽會」三大主題，很多遊客期待來台中賞花。

趕在新社花海開幕前，市府進行對外接往白冷圳、石岡、豐原、東勢、太平、北屯等聯外道路燙平計畫，因應遊客爆增，除繽紛花海，也要帶給遊客行駛在平坦道路上的安全通行感受。

此外，因應「2020台灣燈會在台中」，市府將於燈會展覽期間，於主、副展區全面投保公共意外責任保險，正依燈會性質進行風險評估，量身設計打造適合的保險金額，為民眾提供更完整保障。

法制局長李善植表示，市府舉行大型活動時，主辦機關均會投保足額公共意外責任險，包含2015年台灣燈會在台中、2018年台中世界花卉博覽會，市府在活動開始前主動投保，因應非預期的意外事故。

(中時 )