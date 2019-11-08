安心亞散發性感魅力，坦言有觀察中對象。洪秀瑛攝

安心亞8日出席精油香氛品牌活動，分享使用精油後隨時都香香的，成為「自帶香味的女人」，沒想到身邊桃花也變多，最近交了幾位男性朋友，其中有談得來的約會對象，2人在聚會上認識，和34歲的她年紀相仿，目前觀察中。她5年前和嘎嘎短暫交往且發生私密影片風波，她昨說一直沒戀愛和上段情傷無關，而是剛好工作滿檔。

她前陣子拍完電視劇《月下－為愛墜落的祂》曾到日本度假，玩樂之餘完全沒艷遇，坦言對異國戀情沒興趣，「對方不在身邊，想他的時候要飛過去，那工作怎麼辦」，認為遠距戀辛苦，除非有一天覺得工作達到目標，為愛奔波也可能。喊著想戀愛的安心亞，認為精油可促進感情，她曾以精油幫前男友按摩肩頸，手技讓對方很滿意。

她每年都是尾牙和跨年場的活招牌，尾牙已接10場，至於跨年會先在台中開場再南下，預告台中場將帶給大家驚喜，尺度也一定性感，「我是辣妹啊」。她說，這7年來只有1年工作結束後可以和朋友跨年，「反正沒有特別要陪伴的人，跟同事跨年也很開心」，近來她為年底表演和發片積極健身，也戒掉最愛的珍奶和地瓜球等高熱量飲食。

(中時 )