國道四號正進行橋梁耐震補強及豐潭段延伸工程施工，國豐路交通封閉及改道，大量車流改行駛豐工路，為避免車輛久候並維護路口安全，台中市政府交通局在豐工路與豐工路318巷口增設紅外線感測號誌，尖峰時段啟動三色號誌，離峰時段幹道長時間綠燈，支道感應到車輛後放行，保持交通順暢、降低肇事率。

交通局長葉昭甫表示，豐原區豐工路與豐工路318巷口為正交十字路口，目前有特種閃光號誌燈提醒民眾減速慢行並注意左右來車，但仍偶有交通事故發生，經交通局實地勘查，發現路口視線不良，導致車輛視線遭民宅遮擋發生角撞事故，因此在豐工路與豐工路318巷增設交通感應號誌管制，當感測器偵測車輛往路口行駛時，隨即啟動三色號誌，用路人可於綠燈後通行。

葉昭甫指出，路口需達一定交通流量，設置交通號誌才能發揮維持安全順暢功能，車流量過低的地點若設置號誌，民眾常因無車卻須停等而違規穿越，不但喪失號誌功能，若發生事故，往往比未設號誌更嚴重。

設置閃光號誌雖已能區分幹支道，用路人習慣後常未依號誌指示停讓或減速。未達設置三色號誌條件且閃光號誌未能發揮功能時，交通局自行研發利用簡易科技設施偵測車輛，尖峰時段三色管制，離峰時段幹道長時間綠燈，支道用路人行近路口經紅外線感測器感應車輛後，啟動三色交通號誌。

交通局提醒，行經交岔路口時，無論有無號誌均應減速慢行，依道路交通安全規則行駛，交通局也將持續針對台中轄內肇事路口車流狀況，分析不同交通特性及肇事型態，因地制宜選擇適當的交管措施改善交通安全。

(中時 )