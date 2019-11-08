行銷2020台灣燈會西屯公所出奇招，利用志工文康活動期間，遊覽車車體掛上大又醒目的「2020台灣燈會 在台中」紅布條，至北台灣及宜蘭地區跨縣市行銷，並向景點地區的遊客發送西屯導覽DM，宣傳西屯區在地的美食及景點，熱情邀請民眾一起來台中遊景點、賞燈、吃美食。

西屯區公所舉辦2天志工文康活動，利用交通工具進行行銷，遊覽車結合2020台灣燈會的廣告，8日從台中出發，沿途行經苗栗縣、新竹縣、桃園市、新北市、台北市、宜蘭縣等7個縣市，二日來回累計里程超過700公里，外加停駐於景點向遊客宣導，吸引不少路人駐足，替台灣燈會增添話題性，帶來極大的廣告宣傳效益，也省下數萬元的廣告車宣導費用。

西屯區陳寶雲區長表示，西屯有世界知名的台中國家歌劇院、逢甲夜市、大型百貨公司，好玩、好吃、好逛、好買的西屯通通有，來到西屯想必能滿足大家的需求，加上2020台灣燈會的花燈展出，屆時來到台中一定收獲滿滿。另外，西屯公所也規劃健康、時尚、親子、懷舊等4條深度文化旅遊套裝路線行程，供遊客來體驗，感受西屯之美。

(中時 )