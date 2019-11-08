兩人劇中有曖昧情。TVBS提供

方志友飾演插畫家。TVBS提供

陳季霞（左起）、潘慧如、羅北安友對手戲。TVBS提供

三人有對戲。TVBS提供

方志友在TVBS《天堂的微笑》飾演新銳插畫家「楊令悠」，與唐振剛是一對歡喜冤家，逐漸發展出曖昧情，方志友笑稱兩人全靠「口水」培養感情。劇中「楊母」腦癌復發，卻對身為女兒的她隱瞞病情，方志友認為家人間的善意謊言可以原諒，現實中她也曾因為說謊，錯失與住院父親相處的時光，至今仍忘不了這個缺憾。

方志友在《天堂的微笑》的角色個性孝順，試著靠著才華賺大錢，想成為家中支柱，與現實中的她處境相似，「自從爸爸離開後，的確會想多照顧媽媽跟妹妹」。劇中父母對她說謊，隱瞞嚴重病情，方志友認為算是情有可原，「家人就是要互相依靠，即便是欺瞞，還是一家人」。

談到親情缺憾，方志友說：「記得當時爸爸住院，我以為過幾天就好了，所以當媽媽叫我去醫院陪他們的時候，我因為想參加學校的聚會而找理由搪塞，永遠都忘不了當時自己的錯。」若未來得知與家人相處時間有限，方志友認為最好方式就是每天陪伴、擁抱對方，並且說聲「我愛你」。

劇中她與唐振剛有不少精采對手戲，每次碰面都在鬥嘴，逐漸鬥出曖昧情，一場方志友手燙傷的戲，唐振剛直闖女方家中照顧，甚至親餵牛排。現場實際拍攝時插曲不斷，方志友不斷對著唐振剛噴口水，唐振剛忍不住抗議：「為什麼女明星要一直噴我口水，已經噴我第3次。」方志友妙回：「就是跟你培養一些感情啊。」

《天堂的微笑》本週片尾有彩蛋，潘慧如擔任客串嘉賓，她以《初戀的情人》角色「吳瀟瀟」身份登場，潘慧如說能與演藝圈資深前輩羅北安、陳季霞對戲很榮幸，但也因為緊張而多次NG，自嘲：「我是吃螺絲大王，其實根本沒有幾句台詞。」

(中時 )