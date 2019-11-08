縣長徐榛蔚獲知他回家鄉，今傍晚也特別前往表達恭賀之意，當起球迷請張奕當場簽名球。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

中華隊25歲旅日投手張奕，對上委內瑞拉先發7局無失分，展現大將之風。因兵役要體檢，4年未返家的張奕，賽後趁空擋回花蓮萬榮鄉西林村老家，在當地刮起一陣旋風，受到部落族人親友英雄式歡迎，他表示，這幾年雖然在外打球有辛苦有歡樂，但他告訴學弟學妹，不要放棄自己喜歡做的事，勇敢去築夢！

花蓮縣長徐榛蔚獲知他回家鄉，今傍晚也特別前往表達恭賀之意，頒發台灣之光賀匾並獻上原住民勇士山豬牙項鍊，並預祝中華隊前往東京參加世界12強棒球錦標賽，再次擊敗強敵贏得2020東京奧運的門票。

這幾天中華隊的優異表現，再次掀起台灣的棒球熱，其中最扣人心弦的比賽，就是中華隊以3比零擊敗委內瑞拉，先發投手張奕，主投7局沒有失分，冷靜的頭腦加上精準的控球，在壘上有人的情形下，順利3振對手化解危機，贏得國人喝采，就連委內瑞拉國家隊的教練，也讚嘆張奕的表現非常有水準。

張奕在日本打球，加盟日職歐力士隊，已經多年未曾返鄉，此次一戰成名，也在故鄉萬榮鄉西林村颳起一陣旋風，孝順的張奕特地先到祖先靈前祭拜，報告自己為國爭光的好表現，隨即在親族簇擁下接受英雄式的歡迎儀式，鞭炮聲響徹雲霄，對於鄉親索取簽名球的要求，張奕來者不拒，展現十足親和力。

包括萬榮鄉長古明光、代表會主席潘元基、村長王依美、謝明生校長、胡永寶校長、縣府中區服務中心副主任吳香蘭與西林村大批鄉親均同感光榮，眾人與張奕開心合影留念，場面溫馨。

花東兩縣向來是棒球國手的搖籃，這次中華隊25人名單中，就有8位是花蓮子弟，包括江少慶、林立、張奕、林凱威、陳鴻文、陳俊秀、林鋅杰及王威晨。

縣府原住民行政處長陳建村也前往首戰波多黎各勝利投手江少慶家中向江爸爸、江媽媽和阿嬤道賀，還透過電話向即將搭機前往東京比賽的江少慶表達祝福，希望他能維持12強首戰的巔峰身手，持續揚威東京，為國爭光。

(中時 )