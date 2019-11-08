創作才子黃奕儒（Ezu）受邀「世界12強棒球錦標賽」為中華隊演唱應援曲〈鬥陣〉，7日登上最受矚目的「中日大戰」一役，與台中洲際棒球場2萬名球迷、國際轉播中一同飆唱，看著球迷滿場紅色應援，他內心激動「透過音樂讓球員、球迷站在同一陣線，代表我們拚勁十足的精神」，他下台後還與1983年亞洲盃的中華隊經典英雄合照留念，有趣的是，坐在傳奇人物趙士強旁同框，還被揶揄「以後別安排長這麼帥的坐我旁邊」。

黃奕儒與1983年亞洲盃的中華隊經典英雄合照留念。（相映國際提供）

首度到球場看球，黃奕儒備妥應援外套、加油棒、便當「看球三寶」，全程3個多小時繃緊神經，最後中華隊以分組第二晉，面對複賽超有信心，黃奕儒喊話「今晚可惜沒能贏球，但接下來複賽讓我們前進日本，拿下這個一定可以期待的勝利，鬥陣前進2020東京奧運」。

首度到球場看球，黃奕儒備妥應援外套、加油棒、便當「看球三寶」賣力加油。（相映國際提供）

賽事期間不僅吹起翻唱〈鬥陣〉風潮，中華隊國手林凱威、統一獅捕手林祐樂、旅美棒球好手張晉德、熱血主播徐展元、資深球評陳師正、富邦Angel朱朱、中華男籃周柏成、女神主播詹可旬、足球國手吳俊青等20位接力翻唱，官方MV在YouTube觀看量也衝破20萬人次。

出道1年的黃奕儒，僅發行首張專輯，就多次站上萬人舞台、並擔任天團五月天演唱會嘉賓，半年內在台北連開2場個人專場完售，人氣高漲的他歲末尾牙、商演邀約不斷，近日他也積極創作寫歌，希望能趕緊推出新專輯與大家見面。

(中時 )