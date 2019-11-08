金馬影展《4X相識》8日舉行首映記者會，新科金鐘男配黃鐙輝帶著主演作品《隨片登台》出席，他在片中演出導演，體驗一回做導演的無奈，形容即使用盡全力拍出一部好片，只要老天爺開個玩笑，作品就會胎死腹中，而生活中老天開過自己最大的玩笑是什麼？他打趣說：「就我的丈母娘（萁媽）。」

黃鐙輝金鐘得獎後，獎金打算拿來請全部合作過的劇組人員吃飯，但就是不會請萁媽吃，稱她已經拿很多錢了，且黃得獎後，萁媽在菜市場變很紅，「她在丈母娘圈蠻紅的，出去人家不會叫我黃鐙輝，都叫我萁媽的女婿，現在綜藝通告都是她去上，搞笑的部分交給她，我要開始演戲了。」同片演員管罄也出席，被問有無找倪安東看首映，她稱沒有，目前感情狀態則說：「我個人的狀況滿穩定的。」

家人是蔡淑臻的哭點，想到年邁父親都會揪心。（吳松翰攝）

伊林女星蔡淑臻今也盛裝出席，她在《燒肉粽2019》裡演出一位女兒，看到片中的爸爸穿拖鞋、背影佝僂的模樣，跟自己的親爸爸很像，不禁感傷起來，她說：「我爸也78歲了，身體漸漸有毛病，走路會越來越慢，會不會有一天也把我忘了？他以前很大男人，現在已經不太罵人，變成很溫和的老爸。」

因為蔡淑臻的爸爸之前是從事水泥工作，長年職業傷害導致他的脊椎變成S型，腰的毛病也很多，還有嚴重的膝蓋關節炎，今年更一度患胰臟炎、敗血症，雖然現在比較穩定，但是仍找不出病因。

蔡淑臻的爸爸相當傳統，對於女兒的感情事不知怎麼表達，蔡說：「每次跟家人聊歷任男友，爸媽反應都很兩極，媽媽都會勸我要忍，擔心我嫁不出去，爸爸就會叫她不要再說了。」

(中時 )