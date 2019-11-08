「不倒騎士活出生命騎跡」環台圓夢，8日中午原訂於六甲區台一線旁停留補給休息，台南市警察局麻豆分局獲知後，邀請團員到鳳林派出所休息。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台灣抗癌協會舉辦「不倒騎士活出生命騎跡」環台圓夢活動，8日中午騎到台南六甲區鳳林派出所休息補給，其中一位騎士剛好是所長康恩崇22年前在台北市同單位服務的同事，兩人再續22年前情緣相談甚歡，直呼緣分真奇妙。

「不倒騎士活出生命騎跡」環台活動8日中午原訂於六甲區台一線旁停留補給休息，台南市警察局麻豆分局獲知後，為顧及團員安全，邀請將補給休息位置改設為鳳林派出所。

台灣抗癌協會相當感謝鳳林派林所提供休息補給場所，針對政府所設鐵馬驛站功能稱讚加許，並經該所贈送官田六甲菱角作補給物品，讓大家可以品嘗在地名產風味後，離開派出所繼續行程前往嘉義。

自單車運動風氣盛行後，全台各地派出所常設為單車鐵馬驛站，備齊簡易維修及打氣補貼等工具，以提供環島單車騎士補給用水休息之用，鳳林派出所位處幽靜，轄境六甲區內又有如林鳳營車站、落羽松等多處景點，結合鐵馬驛站功能，及簡單解說觀光景點，有助於日後遊客再度到台南旅行。

(中時 )