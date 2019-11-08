台中市母子3屍案，警方今天中午在彰化一間網咖逮捕死者的同居陳姓男友，他坦承是感情糾紛，一時情緒失控勒死女友與雙胞胎男嬰共3人。有媒體報導，原來這名心狠手辣的兇嫌是名無業遊手好閒的軟飯男。

三立新聞網報導，死者友人指，兇嫌是死者的初戀男友，後來離婚後又重逢兩人很快的舊情復燃。只是兇嫌沒有工作，都是靠陳女維持生活開銷。兇嫌陳男向警方供稱，他懷疑女友與人搞曖昧，3日晚間與女友爆發激烈口角，一時情緒失控，動手勒住女友頸部，發現女友全身癱軟，他一度放手，沒過多久，他發現女友還有氣息，再度緊勒頸部，確定女友斷氣才鬆手，接著用棉被悶死雙胞胎男嬰。

據了解，年僅29歲的死者從事傳播工作，2年前與前夫離異後，與陳姓男子交往同居，並育有雙胞胎男嬰，上月搬到台中市中區光復路上的出租套房。鄰居透露，陳男、陳女入住後，房內常常傳來爭吵聲，但最近幾天沒聽到。

因死者多日沒有到班，經紀公司姊妹淘打電話也聯絡不上，案發後多次到套房按門鈴、敲門，但都沒人回應，直到房間傳出屍臭味，鄰居報警察看，才揭露令人髮指的3死命案。

(中時電子報)