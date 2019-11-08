立冬是冬季節氣的始端，進入冬季後，氣候漸冷，許多人會利用這個時節前後進補，漢醫五補中有春升補、夏清補、長夏淡補、秋平補、冬溫補之說。冬令進補以健脾胃、養腎氣為主，李錦秋營養師推薦，這些食物立冬時節吃最適合：

圖／pixabay

紫米

滋陰補腎、健脾暖肝、明目活血，立冬節氣吃最好。紫米是一種具有諸多營養和保健功效的稻米，富含鐵、鈣、鋅、硒、鉀、磷等微量元素及B群，可以預防缺鐵性貧血、防止疲勞、維持骨骼及牙齒健康，膳食纖維能幫助降低血液中膽固醇含量，促進腸胃道蠕動。

值得注意的是，由於紫米是糯米不好消化，因此吃太多會有腸胃不適的問題，腸胃不好或脹氣者要避免，發燒、咳嗽、痰黏稠儘量少吃，且紫米屬於高GI食物，容易造成血糖波動，因此有血糖問題的民眾也要減少攝取。

紫米粥

材料：紫米100g、白米20g、蓮子10粒、白糖適量

做法：

1.紫米洗淨，放入鍋中加水浸泡2小時

2.加入白米，開大火，煮開後，改小火煮半小時

3.關火、蓋上蓋子，悶上約半小時後，再開大火煮，煮開後加入蓮子

4.改為小火煮半小時，再關火蓋蓋子，悶半小時後加糖即可

圖／pixabay

栗子

補脾健胃、補腎壯腰，適合立冬和小雪時節食用。栗子營養豐富，甚至被譽為「乾果之王」，富含不飽和脂肪酸、多種維生素及礦物質，可防治高血壓、動脈硬化等心血管疾病。

栗子含有超高膳食纖維，是玉米的2倍、蘋果的7倍，可說是日常飲食補充膳食纖維的首選，但營養師程涵宇也提醒，由於栗子膳食纖維含量相當高，腸胃道疾病（胃癌、大腸癌等）術後、胃炎、胃潰瘍患者避免食用。此外，栗子的磷、鉀、蛋白質含量較高，慢性腎臟病人應酌量食用；糖尿病患可以吃栗子，但需減少部分其他如米飯、麵粉等澱粉類來源。

甘栗煮

材料：生栗300克、白砂糖300克（4人份）

做法：

1.栗子先泡水，若有浮出水面表示內空心有蟲，揀出丟棄，將剩下栗子剝殼

2.鍋中加水放栗子，以小火慢煮（用大火煮栗子肉易散）

3.煮至七分熟（用牙籤刺栗子，中間有點硬硬的即可），接著緩緩加入白糖熬煮約5分鐘

圖／pixabay

海參

益精潤燥，適合立冬、小雪及大雪時節食用。《本草綱目拾遺》記載：「味甘鹹，補腎，益精髓，攝小便，壯陽療痿，其性溫補，足敵人參，故名曰海參。」海參體內的精氨酸含量很高，能改善性腺神經功能，減緩性腺衰老，提高勃起能力。

海參含有50多種天然營養成份，能延緩老化、益智健腦，消除疲勞，並提高免疫力，適合亞健康的民眾食用，且海參補血，有助於恢復元氣，能縮短術後康復時間。

營養師推薦，海參和香菇一同煮食，可扶正補虛，益氣養血；和羊肉同時吃也能益氣養血、補腎壯陽。

圖／pixabay

松子

益氣潤燥，亦可袪風濕，最適合冬季立冬、小雪及大雪等時節食用。松子富含不飽和脂肪酸、磷和錳，具有維護大腦和神經的功能，能增強記憶力，適合用腦過度的人食用，對老年癡呆也有預防作用；松子富含維生素E，可預防心血管疾病。

松子炒蘆筍

材料：松子3大匙、蘆筍半斤、薑末1大匙（4人份）

做法：

1.蘆筍洗淨，切0.5公分小段，入滾水汆燙一下，立刻撈出瀝乾

2.松子入乾鍋，以小火煸炒至微黃

3.起油鍋，加1大匙油，炒香薑末，入蘆筍拌炒片刻，加鹽調味，起鍋前撒入松子拌勻

立冬補冬該怎麼補 中醫推吃羊肉、四神湯

立冬以節氣來講是冬天的開始，所以立冬之後，日夜溫差會越來越大，民眾應加強保暖，中醫師彭溫雅表示，由於冬天「白天短，黑夜長」，所以應該「早睡晚起」，順應太陽的作息來養生。

所謂「立冬補冬，補嘴空」，不少民眾會在立冬進行食補，打好根基，抵禦冬天的嚴寒，台灣人立冬補冬，一般是吃麻油雞或者四神、八珍、十全等，近幾年薑母鴨、羊肉爐也挺受歡迎。

不少民眾會在立冬這天進補，中醫推薦可吃羊肉、四神湯。 (圖／康健雜誌)

立冬這天，到底吃什麼好？彭溫雅建議，吃葷的民眾可以吃羊肉進補，因為羊肉屬於溫補食材，對於秋冬流感季節而言，有潤肺、補腎氣的效果，若是不喜歡羊騷味，可以先川燙過，並用沙茶、咖哩等口味較重的方式料理。

吃素的民眾則推薦用四神湯進補，其中的茯苓、芡實、蓮子、山藥和薏仁等都是補脾胃的食材，彭溫雅也坦言自己立冬進補就會選擇平補的四神湯，「其實一般民眾喝四神湯就足夠，不一定要吃到溫補的藥燉排骨、薑母鴨。」另外，若是民眾不喜歡中藥味，彭溫雅推薦可以買新鮮山藥燉排骨，喝山藥排骨湯也是不錯的選擇。

但彭溫雅提醒，進補必須依照個人體質調整，以免出現身體不適，像是身體偏虛寒、手腳冰冷的民眾較適合進補，「若是民眾在吃了薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等補湯之後，出現長痘、掉髮、頭油、嘴破、流鼻血或便秘等上火症狀，就表示太過燥熱，應該停止進補。」

值得注意的是，平時不愛喝水的民眾也不適合藥膳食補，彭溫雅提醒，由於藥膳補湯鉀含量偏高，會幫助排水，造成身體更乾燥，恐出現乾咳、便秘、皮膚乾燥搔癢等症狀。

另外，補湯久滾恐產生大量嘌呤(普林)溶解在湯中，有痛風的民眾得避免，彭溫雅強調，「要是藥膳補湯搭配啤酒，又食用鴨血等內臟類及大量肉類，對痛風患者來說絕對是大忌！」

「痛風、腎功能不好、有結石或是三高的民眾，在進補時要小心，酌量攝取、避免喝湯，」至於一般民眾，彭溫雅強調¬¬「份量是關鍵」，建議可再搭配涼性食物，像是白菜、水梨、涼拌毛豆、白蘿蔔等，平衡補湯的躁熱，且最好多煮點蔬菜、菇類取代肉類，降低熱量，也能減少身體負擔。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)