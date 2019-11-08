國民黨總統參選人韓國瑜被爆買豪宅，韓指國家機器介入，蔡英文總統要韓拿出證據，遭韓指「荒謬」；總統府發言人張惇涵今表示，誠懇建議韓市長，韓市長現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張強調，任何政治人物都必須受到檢驗，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，而被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時的蔡總統的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

張惇涵指出，反觀韓市長被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，以向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。

張說，報導該則訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓市長的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。

張惇涵表示，若韓市長有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓市長的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。

(中時 )