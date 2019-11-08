前黨主席連戰今天力邀歷任黨主席參加「台商挺韓後援會」，並設英雄宴款待大家。國民黨總統參選人韓國瑜痛批蔡政府讓嫁到異鄉的台商，回首一看發現台灣亂象層出，直指民進黨只有三招，掌權後控制媒體，「屁股幾根毛看得一清二楚」，拿不出政績就抹黑，選舉一到就狂撒錢。

在連戰出手幫忙下，歷任黨主席馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱晚間均現身國軍英雄館，參加台商挺韓後援會，洪因從台南趕場北上，在活動結束拍大合照時抵達現場。不過，結束之後連戰設的「英雄宴」，僅吳敦義、洪秀柱、吳伯雄現身，原本受邀的韓國瑜臨時因「其他行程為由」未出席，場面顯得不如預期熱鬧。

韓國瑜致詞時說，老祖宗講得很清楚，「和」比什麼都重要，和氣生財、家和萬事興，取得一切和平、和諧、美好，甚至帶來財富。台商就像種子，飛到異鄉慢慢茁壯，後來他覺得台商的生命力跟當兵有關，從懼怕、接受到蛻變，培養人格膽識。

韓國瑜比喻台商如同嫁出去的女兒，雖在異鄉卻心繫故鄉，現在回首一看，外交走不出去、新南向撒錢一敗塗地、兩岸動盪不安、經濟蕭條、人民混亂迷茫、政策買票、民主退步、媒體被壟斷等層出不窮。

韓國瑜說，大家都說民進黨好會選舉，國民黨不會，大喊「錯」，因為民進黨「敢」，反之，重視禮教的國民黨，很多事情做不出來。

韓國瑜指出，民進黨只有三招，掌握權力後控制媒體，如今有9成媒體只監督反對黨，不敢監督執政黨，「報反對黨不報執政黨」；其次，民進黨「屁股幾根毛看得一清二楚 ，拿不出成績單就直接抹黑」

韓國瑜接著說，再者，平常不認真治理國家，選舉一到，趕快撒錢，用納稅人的錢政策買票，就這些「沒了」，未來若執政就繼續用這三招。

韓國瑜憂心重重地說，他最擔心的「世界忘記台灣，台灣忘記世界」每天上演，目前唯一能翻轉就是靠明年選舉，「我不見得會贏」，此時支持者高喊「一定會贏」。最後，韓懇託台商大團結，捐棄小矛盾與牢騷，一切為大局出發。

(中時 )