國民黨總統參選人韓國瑜8日出席大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會，並在致詞時痛批民進黨選舉衹有操控媒體、抹黑對手、政策買票3招。（姚志平攝）

在大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會中，前新北市長朱立倫（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人韓國瑜、前副總統連戰、黨主席吳敦義等人皆出席。（姚志平攝）

國民黨榮譽主席連戰今天舉辦台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會，邀請歷任黨主席跟國民黨總統參選人韓國瑜一起參加，隨後則召集黨內大老另開「英雄宴」商談選舉事宜，不過似乎團結大會致詞都拖太久，導致「英雄宴」的英雄紛紛出席或是提早離開。

連戰致詞時談及兩岸相關議題，本來自己表定7分鐘的致詞，他一口氣講了長達14分鐘，他自己也坦承自己真的講太久，緊接著黨主席吳敦義、前總統馬英九、韓國瑜及台商歷任總會長也都花了不少時間致詞，導致行程大delay。

馬英九以及前新北市長朱立倫由於接下來還有行程，連英雄宴的門都沒踏進去，團結大會一結束就離場。韓國瑜則是與與會人員在會場談話之後，也以還有後面還有行程要趕為由，同樣沒踏進英雄宴的門就直接離開。

而前黨主席洪秀柱則是到英雄宴之後也僅跟連戰打招呼之後就快速離開，待不到五分鐘就說要回台南。黨主席吳敦義也待不到半小時便離開，記者追問「是不是裡面談了沒有共識？」、「連戰有沒有叫你接競總主委？」，吳敦義都沒有回答，僅說「我還有行程」。

連戰的英雄宴，最後主要的「英雄」們幾乎都因為行程延宕而提早離開。最後實際有參與英雄宴的只有連戰、前主席吳伯雄、副主席曾永權、副主席郝龍斌、中央委員連勝文。

(中時 )