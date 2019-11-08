任賢齊和阿牛睽違19年再度合作新歌〈嘿～我是說你呢〉，笑談新歌靈感，阿牛爆料當年拍《夏日麼麼茶》時，大家在沙灘酒吧旁跳舞，本來跟島上一位穿紅色比基尼的性感日藉女教練熱舞，不過當年這位美女對他似乎不感興趣，反而是整晚都只跟著任賢齊在跳舞，這驚天一爆嚇的任賢齊直呼：「這是毀了我吧！」

任賢齊日前赴馬來西亞雲頂舉行《齊跡2019世界巡迴演唱會》，趁空檔錄製新歌。（寰亞唱片提供）

任賢齊《齊跡2019世界巡迴演唱會》日前赴馬來西亞雲頂舉行，抽空到吉隆坡與阿牛一起錄新歌，這首歌是兩人先前拍旅遊節目時，回到電影場景熱浪島時共同完成。不過被阿牛大爆料的任賢齊，頻回想不起當時的情況，被大夥虧「一定是怕老婆聽了會吃醋」，他笑說「不是擔心被罵，而是真的沒有艷福發生過啊！那時後電影日拍夜拍，那有時間搭訕女孩子呢？」，阿牛還加碼模仿日本妹妹如何在任賢齊面前跳舞的動作，笑翻全場。

阿牛和任賢齊新歌〈嘿～我是說你呢〉，趁機爆料過往趣事。（寰亞唱片提供）

除了合作新歌，任賢齊說想回到電影場景熱浪島上開一場「麼麼茶20週年演唱會」，呼籲有興趣的廠商和馬來西亞旅遊局可以來協助，更發願「如果搞得成，我會邀請sanmmi鄭秀文、還有麼麼茶裡的其他演員來參與，大家聚一下。」

(中時 )