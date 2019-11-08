陳意涵否認交過47任男友。（圖／翻攝自微博）

粉絲發現陳意涵被傳交47任男友出處。（圖／翻攝自陳意涵微博）

36歲女星陳意涵去年8月和導演男友許富翔結婚，今年2月生下兩人兒子「小初」，最近夫妻倆上實境秀，陳意涵主動談到江湖傳說她曾交過47任男友，讓她十分委屈，還反問老公相信嗎？許富翔則回：「當然不可能」，陳意涵則說為此還曾認真算過，「你說4個、5個（比較有可能），47個真的沒有」。

擁有巴掌小臉與精緻五官的陳意涵一直是演藝圈中的超強發電機，曾認和髮型師Tom、坤達、李運慶交往，也和彭于晏、趙又廷、陳柏霖傳過緋聞。如今已當媽的她，最近上《幸福三重奏》提到曾交過47個男友的傳聞十分委屈，說一定要透過這節目澄清，「我從1歲開始交，我也不可能交47個，重點是每個人都相信」。

而網友此時也挖出，陳意涵過去受訪時表示第一次交男友是在高中，但實際數字不敢數，最長的有3年，自嘲可組籃球隊，另有粉絲發現陳意涵曾發文說：「如果一副眼鏡是一男友，我目前同時跟47個人交往中」，推測這應該是被傳有過47個男友的出處，一切都是以訛傳訛。

(中時電子報)