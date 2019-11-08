台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》小樂吳思賢(飾演游元樂)與項婕如(飾演林安安)遠赴日本北九州拍攝取景，在去之前小樂已經探聽好，此趟沒有安排夜戲，因此小樂與項婕如收工後就隨意去逛街走走，看看北九州之美。劇中拍攝一場項婕如日本街頭發酒瘋戲，小樂不僅背著項婕如走在日本街頭，來回至少走10趟，項婕如還把小樂的全身摸遍，小樂卻無法反抗，讓他直呼那場戲是個體力活。

本週劇情發展，項婕如喝醉發酒瘋，對小樂又捏又摸，還對小樂的屁股「拜觀音」，小樂卻拿她一點辦法也沒有。平時的小樂和項婕如都不大喝酒，二人就算喝醉了也是睡著而已，酒品都算好。貼心的項婕如曾經幫喝醉的朋友卸妝和拔隱型眼鏡，覺得自己根本是女版「李大仁」，偶爾也會捉弄喝醉酒的朋友，現在最想惡作劇的事情是把喝醉睡著的人的手，泡在溫水裡。項婕如說，這是一個網路謠言，據說這樣睡著的人尿床，她笑說很想要找人來做實驗；小樂則是有次跟朋友喝酒，一下子喝太多太快，結果氣喘發作，立即送醫，那次讓他的朋友嚇到，之後再也不敢找他拼酒。

小樂笑說，項婕如演發酒瘋的戲，其實很好玩，戲裡除了背著項婕如來回走了至少半小時，還把她送到飯店的房間，其中一幕小樂要把項婕如拉起身再抱她，沒想到日本飯店的天花板太低，項婕如的頭直接撞到天花板，發生巨大聲響，當下覺得對項婕如很抱歉，但當下看到那畫面又不禁覺得很好笑。項婕如說要拍這場發酒瘋的戲之前，小樂和導演還開玩笑說如果到時候不夠瘋，就真的把她灌醉。她回家後真的想說自己在家演練一次真的喝醉，感受一下好了，結果下場就是直接睡著，完全沒有練習到。

大家以為除了劇中爺爺過世的哭戲，對項婕如來說其次難度高的戲就是這場發酒瘋戲，因為需要放得很開，對小樂又捏又叫，上演「拜觀音」的哏，還要不經意的挑逗到對方，項婕如覺得最難的戲竟是拍巴西柔道術，不小心親到小樂臉頰的那場戲，因為要先鼻子對鼻子，演出快親到但卻沒親到，之後又馬上將頭撇掉。由於要精準親在某個位置，她說瞄準那個距離瞄到快要鬥雞眼，好幾次差點親到嘴巴。圖/三立

(中時 )