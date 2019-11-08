台中市政府農業局積極配合中央政策推動農產業保險及農民職業災害保險，由中央及地方政府替農民各負擔一定比例費用，減輕農民負擔，也保障農民權益。農業局明年將持續辦理這2項保險，並輔導農民團體加強宣導，吸引更多農民投保。

台中市議會8日進行財政經濟業務質詢，市議員謝志忠、張玉嬿均關心農業保險議題。市議員謝志忠表示，為維護農民權益，希望市府明年續辦農業相關保險，並加強宣導。

農業局長蔡精強承諾明年將續辦農產業保險及農民職業災害保險，並輔導農民團體加強宣導及輔導，並研究透過績效考核方式提高投保效率。

農業局表示，配合中央「農產業保險試辦補助要點」，市府進行「台中市農產業保險試辦補助計畫」，辦理梨、水稻、甜柿及農業設施保險，其中梨由農糧署補助1／3、農業局補助1／3；1期水稻、甜柿、農業設施則由農糧署補助1／2、農業局補助1／3。

農民職業災害保險費用每月25元，農民只要月繳15元，即可獲得傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項保障，中央主管機關及直轄市政府則各補助5元；另為鼓勵農民踴躍投保，市府進一步就自負額度加碼補助一半，台中農民每月僅需7.5元即可享有保障。

(中時 )