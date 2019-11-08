時代力量2016選舉大成功後，今年風波不斷，先是創黨元老委林昶佐、洪慈庸不滿黨中央路線決定退黨，接著陳雨凡、蕭新晟與馮光遠也相繼離黨，就在今天(8日)晚間，台北市議員林亮君以及黨員吳崢也宣布退黨，重創時代力量選情。

林亮君在臉書說，自己政治生涯起點是從簡余晏辦公室擔任助理開始，接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政。她直言，現在黨的路線在自己心中確實是個問號，想在動盪之際穩住船舵，帶給這個政黨的支持者溫暖與希望，但實在力有未逮，表示黨已無法回應她的質問與建言。

吳崢同樣在臉書宣布退黨，他說之所以選擇離開，是因為過去這段時間，已經不斷反覆深深從內心感受到，幫不上這個黨什麼忙。吳崢表示：「時代力量作為一個年幼的小黨，生存不易，自然需要許多策略性的折衝手段。但在這些手段中，我心中對國家利益和政黨利益認知間的矛盾卻越來越大，也越發不理解如今黨的思考。」

吳崢說，總統大選自己會支持蔡英文總統，但不代表民進黨不需要批判，台灣需要一個在藍綠之外，能夠理性批判，並且參與建構這個社會的政黨我接下來也會繼續朝這個方向努力，貫徹信念。

(中時電子報)