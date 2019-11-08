旅展現場也有專程來台的空服員。圖：越竹提供

越竹航空全新A321NEO客機。圖：越竹提供

越竹航空6月首航台北-峴港，這次ITF台北國際旅展，針對預計12月1日首航的台北-河內航線，推出來回經濟艙最低99元起（未稅），原價11,800元（未稅），下殺連一折都不到，11月8日至11日，每天限量100張；若是沒搶到也有399元票價（未稅），下殺34折，每天也是限量100張。

該公司副總裁BUI QUANG DUNG專程來台，對於公司今年12月即將開始交機的全新787-9夢幻客機，表示公司原計畫明年年中開台北-美西航線，但因各項申請程序費時，預計明年第四季才能開航，至於是飛洛杉磯還是舊金山，目前還未做最後決定。他表示，美國線開航之前，公司將會陸續推出台越間新航線。

針對2019最佳旅遊城市-峴港，越竹航空則是將目前以最新A321NEO客機飛行的台北-峴港航線，機票下殺27折，在這次旅展推出3,210元優惠價，原價11800元（未稅），出發日期限定2019年1月10日前指定日期。

其他優惠於旅展現場還有多樣活動，其中每天下午舉辦的「機票一元競標」，包含峴港來回機票和河內來回機票，幸運者可以趁機撿便宜出遊。另外，攤位上也有峴港及河內的當地行程促銷優惠，想去越南自由行的人，千萬別錯過。

越竹航空於2017年由越南最大的產業集團FLC集團投資設立，FLC集團業務範圍包括房地產、建築、酒店和度假村管理、金融服務及礦業等。越竹航空現為越南第5家航空公司，第2家民營航空公司，於2019／01正式加入飛航任務，預計在2022年擁有60架A320和A321NEO客機，以及40架B787-9夢幻客機，成為擁有百架飛機機隊的航空公司。長期願景是將越南與亞洲、歐洲及北美洲的主要市場銜接起來。未來期望打造成全球國際航線的五星級航空公司。

相當重視飛行安全的越竹航空，以「非凡的旅程」為口號，提供舒適的飛行體驗，採用全新A321NEO客機執飛台北航線，客機擁有最舒適的座位，還有寬廣的商務艙，即使是經濟艙也比較一般航空間距更寬。

台灣是越竹航空國際航線的首要發展市場，今年6／18首航台北直飛峴港、12／1首航台北直飛河內，且計劃將經由台北延伸到韓國，未來規畫以B787-9夢幻客機自越南經由台北轉飛美國。

(工商 )