旅美挺韓藝人張琍敏，今年3月在臉書PO文指「高雄有3000億元重大弊案、蛇鼠一窩」等字眼，竟遭前高雄市長、總統府秘書長陳菊自訴張涉嫌加重誹謗罪，本月11日將宣判。張琍敏今(8日)接受《中時電子報》專訪表示「有信心！相信台灣法官和法律」。

針對「蛇鼠一窩」判決一案，張琍敏表示對台灣司法有信心。(照片/游定剛 拍攝)

面對即將判決的女星張琍敏委屈表示「當初會發這篇文章，是因為大家都很著急韓國瑜為什麼還不出來選，我看到網路的訊息才會轉貼在臉書上，而在美國的公眾人物，明星、球員等都是需受大眾檢視」張特別強調「我不解陳菊是事實，電視新聞都在播，如果不是事實，那為什麼還要報導呢?得知陳提告後，我幾個月都不上臉書，免得惹麻煩」。張坦言「事件發生後，高雄市副市長李四川很關切，也有位馬律師自願幫我打官司，感謝大家關心，相信正義會是多數。」

批陳菊蛇鼠一窩挨告11日將宣判 張琍敏：相信台灣法律

記者詢問「對於判決有信心打贏勝戰嗎?」張表示「非常有信心打贏這場仗，我信任台灣法律，相信法官會是公正的。」又被問到「若宣判結果不如預期呢?」張則透露「我會準備一盞紅色燈籠，代表台灣暗無天日、沒有光明、是非對錯，連大白天都要點燈籠。」

(中時電子報)