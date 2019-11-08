許書豪日前宣布求婚成功，即將升格「人夫」，師妹羅小白也將與交往2年多的「io樂團」前貝斯手Sho步入禮堂，並將於明年1月5日結婚，這也讓許書豪、羅小白所屬的唱片公司「上行娛樂」最近頻傳喜事，老闆陳威全得知後開心地笑說：｢我很鼓勵他們先結婚再拚事業，不過感覺唱片公司都快變成婚顧公司了！」

羅小白與交往2年多的「io樂團」前貝斯手Sho步入禮堂，並將於明年1月5日結婚。（上行娛樂提供）

不過男友大她13歲，家人一開始不太贊成結婚，與爸媽抗衡一年才革命成功。羅小白說，兩人同是音樂人，有共同喜好，加上一起開樂器行，可以一起創作跟經營，是夥伴又是伴侶的感覺很好，且男友理性成熟不會遷就，「最重要的是他很愛我」，也透露本身就比較喜歡年紀比我大的男生。

兩人同為音樂人，羅小白和「io樂團」前貝斯手Sho婚紗照中樂器也入鏡。（上行娛樂提供）

即將升格為簡太太的羅小白，婚宴、婚紗訂好拍好了，但其實男友沒有「求婚」，她笑說「我覺得書豪的求婚超浪漫感人，雖然會羨慕，但後來想想，我希望求婚現場我親近的人包括爸媽、教會的弟兄姊妹都能夠在，無論排場大或小，只要男生能好好地告白跟承諾，而且告白不能太短而且要能感動我，這樣就夠了！」

婚紗特地找來韓國婚紗團隊打造80年代復古風四套造型，兩人擅長的吉他、鼓樂器都入鏡。原本為拍婚紗，本來規劃跑步健身，但因沒時間計畫完全破功，後來靠飲食控制、拍攝時踩箱子調比例拍出唯美感。不過小倆口常近來為籌備婚禮常吵架，但最後男友仍會讓她，兩人打算耶誕節登記，婚後生小孩隨緣，羅小白說「一個太孤單了，想生兩個恰恰好」。

許書豪師妹羅小白年底將成為人妻。（上行娛樂提供）

羅小白與交往2年多的「io樂團」前貝斯手Sho明年1月5日結婚。（上行娛樂提供）

(中時 )