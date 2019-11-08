世界12強棒球賽分組預賽正式落幕，C組韓國以7比0擊敗「紅色閃電」古巴隊，預賽豪奪3連勝，以分組第一、帶1勝晉級，第2張晉級門票則由澳洲在比較對戰優質率後拿下，中華隊在複賽排名需在韓、澳兩國前，才能奪下奧運資格門票，否則就要將所有希望放在明年6搶1資格賽。

C組最後一戰格外吸引台灣球迷關注，因為勝敗攸關中華隊在複賽遇到的對手。韓國先發投手朴鐘勳先發4局無失分好投，加上第二棒金河成2局下半一棒敲下2分先馳得點、5局下半再攻4分大局奠定勝基，最終以7比0擊敗古巴，取得分組第一優勢晉級。

古、韓戰中，在古巴身上彷彿看見前一晚台、日大戰中華隊的縮影，雖然古巴敲出的安打不少，不過殘壘更多，始終無法在得點圈有人時敲出關鍵一擊，最終在預賽飲恨遭淘汰。

韓國獲勝後，C組其餘三隊加拿大、澳洲、古巴戰績皆為1勝2敗且互咬，依規章比較對戰優質率（TQB）後，由澳洲出線攜手韓國晉級複賽。等於中華隊在12強攸關奧運資格的兩名對手都晉級，中華隊不僅要遇上A組火力強大的勁敵美國、墨西哥，遇上韓、澳更有輸不得的壓力。再加上韓國帶有1勝、中華隊則以1敗挺進複賽，情勢對中華隊較不利。

12強複賽中華隊將在台灣時間11日上午11點、12日晚間6點，於千葉ZOZO海洋球場登場，接著於15日上午11點、16日上午11點在東京巨蛋開打。

(中時電子報)