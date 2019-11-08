台北市議員林亮君8日晚間宣布退出時代力量，下午質詢遠雄大巨蛋參數問題，也成為她以時代力量議員身分的最後質詢。（陳俊雄攝）

「離開是一件很難過的事，但我盡力了！」時力北市議員林亮君8日晚間在臉書PO文宣布，接下來將以無黨籍議員身分監督台北市政，林的特助吳崢也一同退出時力。

林亮君表示，投身政治是因為受到黨外民主運動感召，長期以來更對本土政黨抱有寄託，但自10年前開始，她也漸漸明白民進黨有枷鎖，要更開展或突破，都不是件簡單的事。

她指出，時力在價值的堅持與議題努力向來不遺餘力，也為彰顯黨的主體性，做了很多政策與策略上的路線區隔，但政黨的永續發展始終在心中是個問號。

林亮君說，曾想過為黨做點什麼，想在動盪之際穩住船舵，想帶給這個政黨的支持者溫暖與希望，這段期間，她也希望同志間能共同思考政黨路線並一起定錨，但力有未逮。

林亮君強調，離開時力，不代表時力不好，只是已無法回應她的質問與建言，接下來她將以無黨籍市議員的身分與團隊繼續為大家服務。

(中時 )