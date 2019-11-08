據香港東網8日報導，美國政府一名匿名高級官員去年在《紐約時報》撰文，聲言會暗中阻撓川普總統施政。該官員在新書中披露，曾有同僚考慮集體辭職，希望引起公眾對川普行為的警覺。

新書名為《一個警告》（A Warning，暫譯），本月中推出；作者沒有公開身分，只表明是「川普政府高級官員」、即在《紐約時報》發文的當事人。《華盛頓郵報》7日取得新書內容摘要，作者稱同事曾討論是否集體辭職，但最終反對這做法。

作者形容川普的總統作風，「猶如12歲小童在航空交通管制塔工作，恣意按下政府按鈕，但不關心多架飛機穿越跑道，最終令航班拚命地轉降其他機場」。作者另提到，川普在推特衝動發文的舉動，令高級官員在早上驚醒及感到非常驚慌。

此外，作者解釋為何要匿名出書，指不希望令外界轉移視線，並強調希望總統作風反映美國的價值觀。白宮發言人格里沙姆批評作者是膽小鬼，又指書中內容謊話連篇。

(中時電子報)