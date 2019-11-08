新聞深喉嚨

國民黨總統參選人韓國瑜被爆曾在南港買7200萬豪宅，綠委林俊憲指韓找人施壓台肥，一封當時給台肥的存證信函曝光，證明何來逼迫之有。甚至有一位前台肥員工看不下去跳出來說，當時見過韓市長本人一次，他絕對沒有被施壓，或被耍特權。

林俊憲昨爆料稱，韓國瑜在2014年11月要求台肥借他2成房價（約1400萬元），台肥雖在隔月發存證信函拒絕，但韓找了政治人物施壓台肥，讓台肥2015年4月借韓這筆錢，且還准韓分20年償還，這不就等於是特權嗎？

中天政論節目《新聞深喉嚨》曝光一份存證信函，當時很多住戶寄存證信函給台肥，內容寫著 合約書第九條貸款約定，未來各種因素而造成了可以貸款的差額，在貸款金額30%以內者，乙方同意以原承諾的貸款相同年限還有條件，由甲方來分期清償，合約就是合約。

主持人王又正解釋說，簡單來說，就是我跟你買房子，原本可以貸7成，突然只能貸5成，差2成，這2成在30%的範圍內，你就要同意我甲方住戶可以分期償還。其實並不只韓國瑜發存證信函，當時96戶就有80戶都發了這樣的存證信函。他們希望7日之內台肥可以回覆，要台肥顧及誠信還有企業形象，這是當時給台肥的存證信函，何來逼迫之有。

該節目也專訪到前台肥員工，該員工2015年為台肥資產管理處交屋小組的成員。針對綠委爆料韓施壓台肥，前台肥員工表示，那時預售就賣得很好，當時見過韓市長本人一次，韓很斯文，講話慢條斯理，自己絕對沒有被施壓、被耍特權，看到這個新聞，他也覺得很奇怪。其實是一票人寄存證信函去台肥，也有人寄很多次，並不只韓國瑜一人。

為何那麼多住戶寄存證信函給台肥？前台肥員工說，那時國家的政策要打炒房，不要讓經濟太快泡沫，讓經濟穩定，所以那時中央銀行總裁就說，有不同的時間點，下不同的藥，要讓經濟比較和緩，所以貸款成數變低，時空背景就是這樣。他們買預售屋是在100年2月底簽的約，希望台肥可以履行當時的合約幫忙負擔。

前台肥員工還說，他之所以跳出來還原當時的狀況，是因為立委亂說話，他很痛心，因為客戶明明很好，辛苦賺錢買房子也是好事，也不是個案，因為有96戶跟我們買房子，立委卻把他講成這樣，他覺得很沒道理。還有這些個資，立委怎麼知道，依照他的經驗，這種資料不可能對外公布 ，因此他認為非常不單純。

(中時電子報)