「牢騷系樂團」Tizzy Bac迎接成軍20周年，將在年底12月14日舉辦「鐵之貝克 XX」演唱會，不僅是出道以來規模最大的演出，還將首次挑戰舞蹈表演，更預告會有意想不到的嘉賓驚喜，3000多張票也在短短五天內就火速完售，不少粉絲沒搶到票希望加場，Tizzy Bac也允諾將加開場次。

除了忙著準備演唱會，Tizzy Bac還攜手臺虎推出聯名紀念水果酒「開放性骨折」，上個月搶先在華山快閃試賣，吸引上千名熱情歌迷參加，同時在11月7日於萊爾富北區門市限定開賣，迅速造成收藏熱潮，就連中南部歌迷都決定北上搶購，成為最具話題的聯名商品。

Tizzy Bac還攜手臺虎推出聯名紀念水果酒「開放性骨折」。（相知音樂提供）

Tizzy Bac停擺6年的官網，近期重新改版上線，並推出線上展覽，將20年來的點滴歲月，以各種形式跟股東分享。另外首本創作全紀錄也在下個月推出，收錄樂團所有歌詞，並以成人童話故事串聯，展現Tizzy Bac的一貫幽默。

Tizzy Bac上個月在華山舉辦快閃小酒館活動，鄭宜農、柯家洋現身力挺。（相知音樂提供）

除了先前釋出演唱會主題曲〈吹動生命的風〉，也宣布推出第二首新歌〈鐵之貝克2.0〉，以復古舞曲風格，挑戰樂團既有路線，加上合成器點綴，增添獨特風味。新歌將在11月11日「鐵支日」於HitFm獨家首播，11月12日中午12點限量加開演唱會門票，請上售票系統Indievox售票系統。

(中時 )