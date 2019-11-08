昆明台商協會會長勤彭蓁與四個子女著國旗裝合照。(勤彭蓁提供)

2020年立委大選，國民黨的不分區名單將保留一位給新住民代表，具陸配身分的昆明台商協會會長勤彭蓁正積極爭取，挑戰來自柬埔寨的現任立委林麗蟬。勤彭蓁受訪表示，在台陸配有40萬，柬埔寨新住民4000人，推派一名陸配立委，更具代表性；對於部分媒體提出的「國安疑慮」，她強調她在台灣已20多年，也拿了台灣身分證，台灣社會對新住民不該有排外思維，至於台商會長頭銜，也是由當地台商選出，並非大陸政府指派。

勤彭蓁今年40歲，出生於大陸四川，18歲那年就嫁到台灣，至今22年，早已放棄大陸身分證，入籍台灣，擁有中華民國國籍和身分證，是台灣媳婦，也是四個孩子的母親，最大的兒子今年21歲，也已經在台灣服完兵役，她有個座右銘就是「蓁心愛台灣」。

這次立委選舉，勤彭蓁將爭取國民黨的不分區提名，10月底還剛在台北舉辦一場誓師大會，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱等藍營要角都出席。勤彭蓁受訪表示，立委是台灣最高級別的民意代表，既然要代表民意，綜觀台灣58萬新住民，約有40萬是來自大陸的配偶，因此相較於出身柬埔寨的現任國民黨不分區新住民立委林麗蟬，彭勤蓁相信自己更具有代表性。

勤彭蓁表示，40萬陸配加上陸配的家屬親友，少說也有一、二百萬的選票實力，加上身為台商會長的號召力，她相信若團結起來，將有助於國民黨重返執政。

有部分媒體質疑勤在大陸政商關係好，若當上立委恐有「國安疑慮」。勤彭蓁指出，她在台灣已20多年，拿的是台灣身分證，參選立委完全合乎台灣法律規定；再說她的台商會長身分，是憑藉自己努力，被當地台商投票推選，並非大陸政府部門指派。

她強調，她所認識的台灣是個多元開放包容的社會，不應該有排外心態，怎可因為出身背景就亂扣帽子。

對於蔡政府推動「中共代理人法」，她也憂心解釋權全在執政黨。譬如草案禁止「發展組織」，那麼台灣有許多大大小小的陸配團體，難道都算組織，根本是「想怎麼扣(帽子)就怎麼扣」。

按現行法律，東南亞外配取得台身分證要4年，陸配則必須等6年，若有機會進入立院，勤彭蓁將力爭提高陸配在台的法律地位，修正現行差別待遇的外配政策；在當前紅帽罩頂的綠色恐怖下，她更有份使命感，要扮演穩定台商、台生、台僑心情的兩岸橋梁。

(旺報 )