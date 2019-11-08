有「小王子」封號的台語歌手吳俊宏，日前推出新專輯《擱再愛你》，此外他也喜獲兒子「皮皮」升格當爸，雙喜臨門的他笑說，經常為兒子換尿布，都冷不防的被屎尿襲擊噴滿臉，嘴裡盡是酸苦味，但心情卻是甜蜜蜜。他也笑說寶貝兒子是「財神爺」，讓我的商演暴增，每天趕場演出，奶粉錢完全不用擔心。

日前登記結婚，準備等兒子週歲再舉行婚宴，吳俊宏說感謝姐姐張秀卿的鼓勵催促「趕快生孩子再辦婚宴啦」，而身為兒子乾媽的張秀卿，則是豪氣送上大紅包與20箱尿布，還笑說「並笑說有需要我會再供應」，吳俊宏透露老婆懷孕期間，秀卿姐經常摸老婆肚子，期望迎來好孕，張秀卿則笑說：「看到吳俊宏得子，更讓我燃起鬥志，堅持一定會成功，接著就是我的喜訊啦」！

近日推出新專輯的吳俊宏也喜獲麟兒，可謂雙喜臨門。（豪記唱片提供）

張秀卿笑說，看到弟弟當爸爸很有成就感，這些年對他的催促叮嚀生效，讓我感到欣慰，吳俊宏很乖又聽話，趁年輕趕快生就對了，看著他忙著當奶爸，讓我又再度燃起鬥志，一直為生子奮戰，原本已隨緣的心情，現在更加積極了。

吳俊宏愛妻在九月產下兒子「皮皮」。（豪記唱片提供）

愛妻在九月產下皮皮，吳俊宏爆料老婆生小孩「超快」，才剛走進產房已生完，一陣慌亂中「就當爸爸了」，透露自己從沒抱過小孩，還會對嬰兒恐懼，深怕不慎弄傷他，記得第一次抱著兒子，看著他哇哇大哭，覺得有趣，還偷偷的捏他屁股，他哭得更大聲，而當奶爸雖忙碌但也胖了3公斤，因為陪著老婆做坐月子期間常偷吃月子餐。

(中時 )