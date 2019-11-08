兩岸關係不佳，讓在台陸配們時常體會到「夾縫中的無奈」，有陸配直言，看到大陸推出惠台26條，心情很複雜，因為他們不但享受不到惠台政策，在台灣社會還屢遭遇歧視；日前綠營渲染「中國孕婦」來台享用健保，更讓他們覺得惡意滿滿。

一位嫁到台灣三年多的詹姓陸配受訪表示，以前從大陸教科書及陸媒報導認識的台灣，充滿美好想像，但嫁到台灣來之後，有些想像已經幻滅。當她看到大陸不斷推出惠台政策，更讓她五味雜陳，因為既享受不到這樣的政策優惠，在台灣還時常遭受歧視，感覺「裡外不是人」。

詹姓陸配有時會陪家人看電視，她發現台灣政論節目裡對大陸的討論，充滿偏見與錯誤想像，甚至是刻意扭曲。譬如韓國瑜之前提出讓尚在6個月等待期未納保的陸配，若懷孕能提早享受健保權益，卻被綠營扭曲為「中國孕婦來台納健保」，讓不明就裡的民眾以為是所有大陸孕婦都可以用台灣健保，她感嘆為了選舉這樣操作真的很惡劣，也會再加劇台灣社會對陸配的偏見。

對於陸配台商勤彭蓁有望名列國民黨不分區立委的安全名單，詹姓陸配十分樂見立院能有陸配的專屬代言人，她認為台灣需要有個能導正視聽的渠道，減少台灣對大陸的誤解，期待明年能順利產生陸配立委，為40萬廣大陸配們發聲。

(旺報 )