哈薩克近期將試用一款公車乘客可透過人臉辨識支付車資的系統。然而，由於系統使用的是大陸企業海康威視的鏡頭，引起該國人民對個資保護的爭議。而海康威視是最近因涉嫌侵犯人權而受到美國政府制裁的大陸公司之一。

美國之音（VOA）報導，這是哈薩克首次試用這款名為FacePay的人臉辨識支付系統。試用地點在哈薩克的首都努爾蘇丹，目前只有兩輛公車安裝這個系統，且採自願安裝。

哈薩克首都的輕軌局（Astana LRT）局長努拉列夫表示，用戶的資料會被加進銀行的數據庫中，銀行會保護所有資料，況且這個系統只是一種支付方式，民眾可以自由選擇是否使用。

不過，由於系統使用的人臉辨識鏡頭來自海康威視，讓部份哈薩克民眾擔心使用這個系統形同打開侵犯隱私權的大門。一名女乘客即認為「我不知道。我認為這是不對的。這就像是對我們私生活的侵犯。就我個人而言，我是反對的」。

但也有部分民眾正面看待，一名男乘客說「沒有必要用現金支付。你卡上的錢馬上就能取出來，這個過程更快。對司機來說也很方便。我認為這是一件好事」。

(中時 )