《我要上春晚》為2020年央視春晚選拔表演人。（取自新浪微博＠春晚）

方芳擔任《我要上春晚》點評委員。（取自新浪微博＠春晚）

中央電視台春節聯歡晚會官方微博今天（11月8日）晚間7點宣佈，明年1月24日（除夕）晚間舉行的《2020年春節聯歡晚會》，已進入緊鑼密鼓的籌備階段，去年的總導演楊東升將續任。

除了總導演人選受關注之外，網友更關心鼠年春晚的表演來賓人選，日前大陸網路流傳一張「2020年央視春晚嘉賓陣容」截圖，其中有今年在電影圈表現優異的吳京、張譯、易烊千璽、周冬雨、沈騰、賈玲，也有網劇流量明星，如雷佳音、王一博、趙麗穎、楊紫、李現、朱一龍、王俊凱、王源、王凱、宋祖兒、馬天宇、胡歌、柳岩、岳雲鵬，綜藝節目紅人謝娜、張藝興、孫霏霏、楊超越、新婚的向佐與郭碧婷夫婦，以及巡迴演唱會上抓到最多嫌犯的「歌神」張學友。

名單中也有不少體育明星，如大陸女排總教練郎平、國手朱婷、第九屆中國乒乓球協会主席劉國梁、短道速滑運動員武大靖，以及知名小品演員蔡明、潘長江、馮鞏、李谷一等人；而近年文化綜藝興起，帶動博物館熱，北京故宮學院院長單霽翔、知名文物專家，觀復博物館創辦人及現任館長馬未都等人，也在名單中。

除了網傳名單外，選拔央視春晚表演人的節目《我要上春晚》也正如火如荼進行中，今年由謝娜擔任主持人，台灣全能藝人方芳、大陸影視作品的古代禮儀專家兼演員張曉龍及著名小品導演婁迺鳴為專家點評團成員。今天播出的第4集節目是在雲南選拔，央視主持人尼格買提、明星楊冪、李玉剛、王一楠、王祖藍、李亞男等人都是座上賓。

(旺報 )