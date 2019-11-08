蔡英文總統8日晚間參加立委劉建國競選總部成立大會，她表示，雲林是這次選舉最重要的地方，她呼籲支持者，最後60多天最重要的是拒絕假消息，要看蔡英文的臉書、Line，怪怪的消息不要轉傳，每天提醒自己一定要去投票。

蔡英文這一周來已到雲林三次，她致詞表示，有人問她為什麼最近常常來雲林，「因為雲林是這一次選舉最重要的地方」。

蔡英文表示，今年1月到9月，農產出口達1292億元，創歷史新高，未來會更有市場，台灣的芭樂如今可以賣去美國，「歡喜不歡喜啊？」今年政府補助購買小型農機具三分之一，總共有8萬多人去買獲得補助。

蔡英文屢請支持者舉手做民調，包括是農民、有購買小農機獲補助的、65歲以上的、有0到6歲孫子的，自問自答相當開心「哇！不少人耶。」

蔡講完施政願景後對支持者催票說，票要顧好，出去拉更多，選舉最後階段就是要破除假訊息，投票是用意志做決定，錯誤的消息就會做錯決定，拜託最後60多天大家一起拒絕假消息。

蔡英文催政黨票時一度嘴快說「2020蔡英文如果做總統」，後來改口「我是一定會做總統的啦」，國會過半，建設、拼經濟才會得到支持。

蔡最後總結，這次除了選舉，意義就是透過投票表達意志，全世界都在看台灣的民主、自由和主權，這次去投票，投給台灣主權、民主、自由，倒數還60多天她怕大家會忘記，「每天都要提醒自己一定要去投票，好不好！」

(中時 )