大陸進入5G時代，AI工業機器人應用更為廣泛。安徽省經濟和資訊化廳今天（11月8日）表示，已有超過2萬台工業機器人在安徽「上崗」運作。

據了解，近年安徽把智慧製造作為製造強省建設的主攻方向和突破口，通過強化智慧裝備發展、智慧工廠和數位化工廠建設、工業機器人推廣應用，不斷加快製造業的數位化、網路化、智慧化轉型升級，促進了安徽製造業高品質發展。

中新網報導，安徽省政府公布《支持機器人產業發展若干政策》等政策，從提升研發能力、完善服務平台、補齊產業鏈條、壯大產業集群、加強推廣應用等方面，制定了精准有效的專項支持政策。今年已下達了1.3億元人民幣支持機器人產業發展。

因此，安徽工業機器人產量增長率連續3年超過30％，全省已累計推廣應用工業機器人2.39萬多台，已形成以中科院智慧研究所、合工大智慧研究院等科研機構為研發主體，以埃夫特、欣奕華等企業為龍頭的整機企業集群，以奧一精機、固高自動化等企業為龍頭的關鍵零部件企業集群，以江淮汽車、奇瑞汽車、全柴動力等為骨幹的典型示範應用企業。

(旺報 )