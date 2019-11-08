國民黨主席吳敦義坦言考慮自列不分區立委安全名單，前立委陳杰跳出來質疑當所謂立法委員就幫助這麼大嗎？喊話「回頭是岸」，共同為韓國瑜選總統和區域立委打拚，呼籲「你退出安全名單，我就退出這次立委選舉」。

前立委陳杰表示，當初為了為了吳敦義要擔任副行政院長，還得罪曾永權，但是只有一個重點，就是要幫馬英九重返執政，而現在凡事不是以讓韓國瑜當選總統為重嗎？公開喊話「吳敦義，你的立法院長那麼重要嗎？」

陳杰表示，現在大家應該共同為了國民黨，為了台灣，一起努力，選出漂亮成績單，這是為了台灣未來，為了台灣年輕人，現在農民、漁民、勞工和企業，大家都苦哈哈，就是希望國民黨能夠重返執政，但吳敦義每天只在自己辦公室算自己不分區，只是想著排進安全名單，就穩上了。

陳杰說，台南市其他國民黨籍立委都氣憤，「自己不選，要我們出來選」，影響士氣，陳杰痛批「我請出洪秀柱的時候，你人在哪裡？」

陳杰這次準備要參選彰化第二選區立委，8日公開表示，「只要吳敦義答應不要不出任不分區立委的安全名單，我就退出分區立委選舉」，為了韓國瑜選總統和國民黨的區域立委共同打拚。

(中時 )